Al via il percorso congressuale della Cisl Umbria: oggi, 5 novembre, il Consiglio generale ha deciso che il 13/o congresso regionale Cisl Umbria si terrà ad Assisi il 23 e 24 aprile 2025.

L'incontro odierno, presieduto dalla segretaria generale Cisl scuola Umbria Caterina Corsaro, si è svolto a Ponte San Giovanni di Perugia e ha visto la partecipazione del segretario nazionale Cisl Ignazio Ganga.

I lavori si sono aperti con la relazione introduttiva del segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti ed è stata l'occasione per un confronto sulla manovra 2025. Nel corso del dibattito, al quale sono intervenuti diversi segretari di categoria, sono stati ribaditi risultati e priorità della Cisl.

Lavoro, famiglia, sanità e pubblico impiego, pensioni ed extraprofitti: i capitoli principali sui quali ha posto l'attenzione il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti nella sua relazione introduttiva. Manzotti ha sottolineato la necessità di "maggiori risorse per pensioni minime e non autosufficienza, più sgravi fiscali alle fasce medie, di aprire il confronto sulla previdenza per una maggiore flessibilità e sostenibilità sociale, di rafforzare il contrasto all'evasione fiscale". Ha quindi ribadito l'importanza di un "pieno utilizzo delle risorse del Pnrr", e di evitare "il taglio strutturale degli organici nella scuola", sollecitando "un grande investimento su formazione, competenze e politiche attive, un sostegno concreto alla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla vita delle imprese, nuova politica industriale ed energetica". Sulla manovra 2025 ha concluso i lavori il segretario nazionale Cisl Ignazio Ganga che ha sottolineato come questa risponda positivamente alle rivendicazioni avanzate da tempo dalla Cisl e di conseguenza, pur riscontrando alcuni aspetti migliorabili, ritiene risponda in modo significativo a diverse urgenze dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e del sistema socio economico nel suo complesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA