Quincy Jones, a Umbria jazz festeggiò i suoi 85 anni

Anche Umbria jazz dà l'addio a Quincy Jones, "una leggenda della musica", protagonista della rassegna umbra nel 2018, in occasione delle celebrazioni del suo 85/o compleanno.

"Una carriera che inizia da lontano: aveva 14 anni quando a Seattle cominciò a girare con un ragazzo della Florida di due anni più grande, che suonava il piano e purtroppo aveva gravi problemi di vista, Ray Charles. Da allora il genio di Chicago non si è più fermato" ricorda Umbria jazz sul suo sito.

Sottolineando che Quincy Jones "ha prodotto il disco più venduto della storia, Thriller di Michael Jackson. E che Fly Me to The Moon, da lui arrangiata per Frank Sinatra con la big band di Count Basie, fu la prima canzone suonata sulla Luna da Buzz Aldrin nella missione della Nasa, nel 1969". "Una carriera incredibile che ha fatto di 'Q' - sottolinea Uj - una icona dello spettacolo, non solo della musica, ed uno degli intellettuali afroamericani più rispettati e influenti di sempre".



