Vicepresidente M5s, la priorità è la sanità

Per il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa "la priorità è la sanità".

"Questo Governo dalla pandemia non ha imparato nulla visto che la sta definanziando e stanno investendo milioni di euro per un centro in Albania mentre ci sono quattro milioni e mezzo di persone che non riescono a curarsi" ha detto a margine della presentazione della candidata presidente di Regione del centrosinistra in Umbria, Stefania Proietti. "L'Umbria - ha detto - è servita a far capire che quando si lavora bene sui territori il M5s non mette veti. Quando ci sono progetti coerenti come in questo caso con il M5s si può lavorare bene".





