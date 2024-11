Bonaccini, in Umbria centrosinistra fiducioso di vincere

In Umbria il centrosinistra "è fiducioso di tornare a vincere" alle regionali secondo l'europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini.

Intervenuto a Perugia alla presentazione del programma della candidata presidente Stefania Proietti. "Qui la coalizione è unita come lo è in Emilia Romagna" ha sottolineato.

Bonaccini si è quindi soffermato sulla questione della sanità pubblica. "L'Umbria - ha detto - era sempre ai primi posti delle classifiche redatte dal ministero per quantità e qualità dei servizi erogati mentre oggi ti rispondono che è in grandissima difficoltà. D'altronde la ricetta della destra è favorire il privato. Noi crediamo invece che indipendentemente da chi voti devi essere messo in condizione di avere gli stessi diritti per istruzione e sanità. Quindi c'è fiducia e la candidata è un'ottima sindaca di Assisi".

Riguardo alla questione Italia viva, Bonaccini ha sostenuto che "non si vince e non si perde per i leader". "Si vince o si perde - ha proseguito - se la maggioranza degli elettori pensa che la proposta offerta ti dà fiducia per i prossimi anni. E' comunque importante nel centrosinistra evitare di mettere veti a chiunque quando non tanto i leader ma il programma è condiviso".





