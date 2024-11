Bonaccini a Terni sostiene candidata presidente Proietti

Iniziativa a Terni per il presidente ed europarlamentare del Pd, Stefano Bonaccini a sostegno della candidata presidente della Regione, Stefania Proietti. Insieme hanno tenuto un comizio in piazza Solferino.

"Bonaccini rappresenta il punto di riferimento della capacità amministrativa del centrosinistra e della corretta gestione delle emergenze, in particolare quelle causate dal cambiamento climatico, nonostante ci sia ancora chi cerca di negarne gli effetti", ha affermato Proietti secondo quanto riferisce il suo addetto stampa. "Colgo l'occasione per esprimere tutta la mia vicinanza alla comunità di Valencia - ha aggiunto - drammaticamente colpita dall'alluvione. Una tragedia che dimostra più che mai quanto il cambiamento climatico sia una realtà. L'Europa, lo Stato, le Regioni e tutti gli enti locali hanno il dovere e la responsabilità dell'adattamento, per ridurre i danni ed evitare che tragedie simili continuino a ripetersi". "Proprio sulla gestione e prevenzione dei danni causati dal cambiamento climatico - ha proseguito la candidata presidente dell'Umbria - l'attuale amministrazione regionale non ha fatto nulla per far atterrare i fondi europei destinati proprio all'adattamento dei territori al cambiamento climatico".





