Indagini su lite tra giovani in piazza a Gualdo Tadino

Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire una lite tra due giovani, un uomo e una donna, avvenuta in piazza Martiri della Libertà di Gualdo Tadino alla presenza di molte persone tra cui un militare libero dal servizio che ha allertato il 112.

Secondo gli investigatori, la lite verbale, nata nell'ambito di un rapporto di conoscenza già esistente tra i due, è poi degenerata nel tentativo, da parte del giovane, di trattenere la ragazza che è riuscita a divincolarsi anche mediante l'utilizzo dello spray urticante e poi ad allontanarsi. I carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti del caso, rintracciando la ragazza e sincerandosi delle sue buone condizioni di salute.

La lite è stata ripresa da una delle oltre 100 telecamere di sorveglianza installate dal Comune. "Gualdo Tadino non è il Bronx e l'episodio di un singolo individuo, terribile sotto tutti i punti di vista, ma difficilmente prevedibile, al vaglio delle autorità, non rendono la città insicura o invivibile" il commento del sindaco Massimiliano Presciutti. "Cosa preferiamo - ha aggiunto - uno stato di polizia, in cui in un piccolo centro storico, con copertura quasi totale di telecamere h 24, schieriamo l'esercito ad ogni angolo? È in questa direzione che va la strategia di valorizzazione e promozione del centro storico, di un borgo turistico a misura d'uomo, con bar, ristorantini e negozi di prossimità, dove non manca il lato umano e caratteristico, per favorire la prosperità di questo borgo?".



