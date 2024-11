Abodi, 'non c'è dubbio, Sinner è lo sportivo dell'anno'

"Mi sembra scontato che Jannik Sinner sia lo sportivo dell'anno, senza nulla a togliere a tutti gli altri grandi atleti e atlete olimpici e paralimpici": a dirlo è stato il ministro dello sport Andrea Abodi, a Foligno per partecipare al convegno "Due anni di governo Meloni - L'Italia torna a correre". "Sinner non soltanto per le vittorie, per come si comporta in campo, ma soprattutto per come si comporta fuori dal campo, per le cose che dice, l'esempio che è e il modo con il quale è riuscito a raccogliere non soltanto la simpatia e la stima, ma anche l'affetto di tanti ragazzi e ragazze, di adolescenti che vedono Jannik un esempio da seguire" ha aggiunto.

Riguardo al caso doping che ha coinvolto il tennista, Abodi ha parlato di "piccolissimo incidente, nel quale mi sembra che le cose siano assolutamente molto chiare". "Caso doping è un parolone - ha aggiunto -, anche perché stiamo parlando di quantità infinitesimali, che è stato spiegato come siano state assunte e l'atleta peraltro ha allontanato anche le persone che evidentemente non hanno prestato attenzione".



