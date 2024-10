Grande masso sulla strada a Cesi, nessun ferito

Un grande masso si è staccato ed è caduto sulla strada che porta al borgo di Cesi, a Terni, giovedì mattina, intorno alle 10.00. Non ci son o feriti.

La squadra dei vigili del fuoco di Terni è stata chiamata per una frana avvenuta a circa 500 metri dall' abitato, in via della Lince (Sp22), detta "la lunga di Cesi".

Al momento del distacco non transitava nessuno, la strada è stata momentaneamente chiusa per consentire i rilievi e le verifiche necessari.

La Provincia di Terni ha emanato in data odierna, 31 ottobre, un'ordinanza di chiusura della Sp 22 Carsulana, dal km 5+053 al km 5+192 da oggi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione è stata assunta a causa della caduta sulla sede stradale di un masso staccatosi dal costone sovrastante la strada e dopo il sopralluogo dei tecnici dell'ente. La chiusura - spiega l'ente - è funzionale a garantire la sicurezza di chi viaggia e a consentire i lavori di monitoraggio e bonifica. I percorsi alternativi da Cesi per Terni e viceversa sono: la Sr 79 Ternana, la Sr 3 Ter di Narni e San Gemini, la Sp 80 delle Fonti di San Gemini, la Sp 22 Carsulana fino a Cesi e viceversa.



