Tesei, assisto alla consueta attività di mistificazione

"Ho appreso la notizia solamente oggi e solo perché ne hanno parlato i giornali. Mi risulta che l'indagine era iniziata da tempo e già questo dimostra ancora una volta la correttezza dell'operato della mia amministrazione.

Per il resto, in attesa di consultare gli atti, assisto alla consueta attività di strumentalizzazione e mistificazione, con argomenti di ignobile livello, amplificata dalla vicinanza della scadenza elettorale". Lo ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in merito all'indagine, già archiviata, che l'ha riguardata, insieme all'assessora regionale Paola Agabiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA