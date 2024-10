Consegnati i lavori per il nuovo polo scolastico di Norcia

Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Norcia. La presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, in occasione dell'ottavo anniversario dalla forte scossa di terremoto, ha proceduto alla consegna del cantiere che richiederà un impegno economico superiore a 17 milioni di euro.

"È un momento importante, si andrà a realizzare un'opera fondamentale per tutta la comunità", ha sottolineato.

Sono poi stati la dirigente scolastica Rosella Tonti e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli a togliere il velo dal grande cartello in cui viene riassunta l'opera con tutti i dettagli tecnici per la realizzazione.

"È un giorno importante per la città e per l'intera Valnerina, oggi iniziano i lavori per costruire il futuro e il sapere dei nostri figli", ha detto il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera.

Alla consegna dei lavori ha preso parte anche la presidente della Regione, Donatella Tesei.



