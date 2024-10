Ascani, voto Umbria è referendum su governo Tesei

Per la deputata del Pd Anna Ascani, vicepresidente della Camera, "il voto di novembre in Umbria sarà un referendum sul governo di Donatella Tesei, che in questi cinque anni ha devastato la sanità pubblica e il sistema infrastrutturale già debole". Lo ha detto intervenendo a "Specchio dei tempi" su Rainews24.

"Da anni nella nostra regione lavoriamo per costruire un centrosinistra largo, confrontandoci sull'idea di Umbria che vogliamo - ha sostenuto la parlamentare -, su come gestire il nostro servizio sanitario, su quali politiche industriali mettere in campo, su come rafforzare infrastrutture e trasporti.

È un lavoro lungo, che viene da lontano: abbiamo definito il programma di alternativa a questo governo regionale sedendoci a un tavolo e attraversando uno per uno i 92 comuni umbri, ascoltando le esigenze delle cittadine e dei cittadini. Perché in questa elezione c'è in gioco il futuro della regione".





