Salvini, se giudice si sente in sede Rifondazione tolga la toga

"Lo dico nel rispetto dei magistrati che fanno liberamente, indipendente il loro lavoro, se qualcuno, invece di essere in tribunale, si sente nella sede di Rifondazione comunista, si tolga la toga, si candidi alle elezioni e faccia politica": così il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, commentando la decisione dei giudici del tribunale di Bologna che hanno rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri.

"Non possono esserci giudici che smontano la sera quello che altri fanno la mattina" ha aggiunto. "Se hanno tanta passione per tenere in Italia tanti clandestini e tanti delinquenti, spalanchino le porte di casa loro, li ospitino nella casa loro" ha detto ancora Salvini.

"Siamo anche stufi di lavorare, come ci chiedono i cittadini, per portare più sicurezza, per avere poi qualche giudice comunista, questo è, che ritiene che i confini non servano e che le leggi non servano, e che ognuno ha diritto a fare quello che vuole", ha sottolineato il ministro arrivando a Orvieto per incontrare gli imprenditori di Confindustria.



