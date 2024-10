Dal film al musical, Tootsie è donna e parla italiano

Fino dove può spingersi (ancora oggi) un attore di talento, ma senza ingaggio, per trovare un lavoro? Anche a travestirsi da donna e ottenere una parte femminile. A quarant'anni anni dal clamoroso successo del film dell'82 di Sydney Pollack, con uno strepitoso Dustin Hoffman accanto a Bill Murray, Tootsie arriva per la prima volta in Europa in teatro, con il musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, su musica e testi di David Yazbek e libretto di Robert Horn (premiato con il Tony proprio per questo testo).

Protagonista, l'inedita coppia Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, al debutto l'1 novembre al Lyrick di Assisi (PG) per poi girare tutta l'Italia fino a fine marzo, a Natale al Manzoni di Milano (dal 26 dicembre) e al Sistina di Roma dal 13 febbraio (tappe anche a Udine, Bari, Napoli, Genova, Bologna, Firenze, Torino).

"Tootsie - racconta Piparo - è una delle commedie cinematografiche più amate di una strepitosa stagione che difficilmente tornerà: grandi interpreti, grandi titoli su grandi storie, spesso tratte dall'attualità".

Prodotto da PeepArrow e Il Sistina, lo spettacolo oggi trasferisce la storia dal mondo delle soap a quello dei musical.

"Michael, il protagonista, è un bravo attore ma di temperamento - prosegue Piparo - Fatica a trovare lavoro e prova a infiltrarsi a un provino per una parte femminile, lo vince e diventa una star fingendosi donna. È uno spettacolo totalmente femminile e femminista e ci piace molto farlo perché esalta anche la grande fatica che deve fare una donna a trovare lavoro". Nel cast anche Beatrice Baldaccini, Ilaria Fioravanti, Matteo Guma, Massimiliano Carucci, su coreografie di Roberto Croce. Direzione musicale del maestro Emanuele Friello.



