Più di 500 stand per la Fiera dei morti a Perugia

Da venerdì primo novembre a martedì 5 a Perugia torna la tradizionale fiera dei Morti tra piazza Umbria Jazz, a Pian di Massiano, con più di 500 stand, e il centro storico, con 55 le casettine di legno.

A presentare l'edizione 2024, alla Loggia dei Lanari, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l'assessore al Commercio Andrea Stafisso, e il presidente del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti.

A Pian di Massiano si rinnova la presenza anche delle associazioni onlus e benefiche. Nelle piazze e vie del centro storico, coordinate dal Consorzio che raduna i commercianti dell'acropoli, piazza Italia per l'occasione torna ad essere uno spazio internazionale con la presenza delle città gemellate con Perugia, proprio con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami, scoprire e celebrare l'amicizia tra città lontane ma al tempo stesso vicine per tradizioni.

"E' una fiera secolare impressa nella memoria di tutti noi - ha detto la Ferdinandi -, un appuntamento immancabile e che ogni anno presenta numeri importanti. Come Comune abbiamo seguito l'organizzazione del mercato delle città gemelle in piazza Italia che ci ricorda come saper custodire e valorizzare le tradizioni, perché Perugia sappia sempre aprirsi alla contaminazione con altri Paesi". "Per i prossimi anni vogliamo muovere nuovi passi verso l'integrazione della fiera - hanno detto Ferdinandi e Stafisso - pensandolo come un mercato con dei momenti di intrattenimento e happening e creare degli spazi che ci permettano, oltre che scambio di merci, anche di idee".

Il presidente del Consorzio Perugia in Centro Mariotti, ha sottolineato come la Fiera dei Morti, che da tempo è tornata a fare tappa anche nel centro storico, abbia "trovato il giusto connubio tra le attività temporanee in centro e quelle temporanee degli ambulanti, creando un perfetto equilibrio"».

L'obiettivo è "di rendere il centro storico meta ideale per perugini e turisti dove trascorrere il proprio tempo libero".





