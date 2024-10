Mancini, riattivare tribunale Orvieto e sezioni Perugia

"Grazie all'impegno della Lega a tutti i livelli istituzionali, dal Consiglio regionale al Governo, e per merito dell'intervento decisivo del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e del nostro segretario regionale, onorevole Riccardo Augusto Marchetti, siamo riusciti a riportare in Umbria il Provveditorato alle carceri, che la sinistra aveva smantellato dieci anni fa, con conseguenze disastrose sia per gli agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti": a dirlo il capogruppo della Lega in Assemblea legislativa Valerio Mancini. "Nei giorni scorsi ho informato il sottosegretario Ostellari e l'onorevole Marchetti della necessità di riattivare il Tribunale di Orvieto e almeno una delle sezioni distaccate del Tribunale di Perugia" aggiunge.

"La riorganizzazione del sistema degli Uffici giudiziari italiani attuata nel 2012 dal Governo Monti - sostiene Mancini in una nota - si è rivelata, come era chiaro, un totale fallimento, e la soppressione degli Uffici giudiziari di prossimità, tanto dei piccoli Tribunali quanto delle Sezioni distaccate, ha penalizzato cittadini, imprese e avvocati, sempre più in difficoltà per l'accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività. I cittadini, oltre ad aver riscontrato numerosi disagi, hanno pagato questa scelta anche in termini di qualità della vita, dato che la prossimità degli Uffici giudiziari è fondamentale per garantire la sicurezza. Si tratta di una problematica che già da tempo ho portato all'attenzione delle istituzioni e che, grazie alla determinazione del Governo di centrodestra, già impegnato su questo fronte dato coinvolge tutte le regioni d'Italia, possiamo finalmente risolvere. Si tratta di una battaglia di civiltà giuridica che ha visto impegnata anche la Presidente Donatella Tesei e nel corso della prossima legislatura continueremo a mettere in campo tutte le nostre energie affinché almeno alcune delle sedi dei tribunali chiuse nel 2012 vengano riattivate. Mentre la sinistra dimostra di non avere rispetto per le istituzioni, la Lega è in prima linea per tutelarle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA