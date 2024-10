Ignazio Marino 'ottimista' per successo centrosinistra umbro

Ignazio Marino si è detto "molto ottimista" sulla vittoria del centrosinistra, e della candidata a presidente Stefania Proietti, alle prossime elezioni regionali in Umbria. L'europarlamentare è intervenuto ad un incontro a Perugia a sostegno di Gianfranco Mascia, candidato con Alleanza Verdi e Sinistra.

"L'Umbria - ha affermato Marino - è sempre stata una regione progressista e che ha sempre avuto a cuore i valori fondanti della sinistra, dalla scuola pubblica alla sanità pubblica, fino alla partecipazione della società per aiutare le persone che si trovano più in difficoltà".

Anche per questo motivo Marino è "molto ottimista" vista pure una candidatura come quella di Mascia. "Conosce benissimo la sua terra - ha detto - e sa quali sono i pericoli che potrebbero giungere con una vittoria del centrodestra".

Marino è quindi critico sull'operato del centrodestra, sottolineando soprattutto "la volontà che il centrodestra avrebbe di realizzare un altro inceneritore con un volume di 200mila tonnellate". "Ricordo che l'Umbria ha 800mila abitanti circa e due inceneritori e quindi - ha spiegato - costruirne un altro è sicuramente necessario solo per fare arricchire il privato che lo realizzerà. I cittadini sono infatti particolarmente virtuosi e hanno una diligenza nella raccolta dei rifiuti che porta la differenziata quasi al 70% e sicuramente un nuovo inceneritore farebbe fare a questa regione un passo indietro perché per alimentarlo dovrebbe paradossalmente diminuire la raccolta differenziata". Per Marino, pertanto, "si andrebbe nella direzione opposta a quella che vogliono invece tutte le istituzioni europee e del mondo".

Mascia, definendosi poi "un vecchio mariniano", si è detto "felice" dell'appoggio dell'europarlamentare anche perché, ha evidenziato, "quello che succederà in Umbria avrà ripercussioni notevoli ovunque". "La Proietti sta crescendo e sono sicuro che governerà questa regione e io da consigliere regionale - ha concluso Mascia - porterò avanti tre temi che mi stanno molto a cuore, quelli di una sanità pubblica più forte, di una mobilità sostenibile e di un controllo ambientale maggiore anche grazie alle sentinelle del territorio".



