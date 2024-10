Un morto e quattro feriti sulla Flaminia a Foligno

Un uomo e quattro giovani sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica, poco prima delle 4.00, lungo la statale Flaminia, nel territorio del comune di Foligno, nel tratto che conduce a Nocera Umbra.

Secondo quanto riferito dalla polizia stradale intervenuta sul posto, si è trattato di uno scontro frontale fra due auto.

La vittima è un uomo di 54 anni, di Nocera Umbra, che viaggiava da solo alla guida di una Fiat Panda.

I quattro giovani feriti erano tutti a bordo dell'altra vettura coinvolta. Sono tutti stati trasportarti all'ospedale di Foligno. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Le cause e la dinamica dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.



