Torna la lotteria del comitato per la vita "Daniele Chianelli. L'estrazione si svolgerà domenica 27 ottobre al residence "Daniele Chianelli" e in diretta Facebook con la conduzione della giornalista Paola Costantini.

Sette i premi in palio: Fiat Panda MY24 1.0 hybrid, un buono viaggio, un notebook, un televisore 32", uno smartphone, un robot aspirapolvere, una bici MTB. I proventi dei biglietti della lotteria contribuiranno a finanziare i progetti di ricerca in campo onco-ematologico e nelle attività cura, assistenza e accoglienza al Residence "Daniele Chianelli" - è detto in un suo comunicato - struttura recentemente ampliata che oggi conta 50 appartamenti a pochi metri dall'ospedale per accogliere, senza spese di affitto, i malati in cura nei reparti di Ematologia con Trapianto di midollo osseo diretta dalla professoressa Maria Paola Martelli ed Oncoematologia pediatrica guidata dal dottor Maurizio Caniglia.



