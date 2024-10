Urso, obiettivo è Ast pilastro della siderurgia italiana

"Abbiamo l'obiettivo con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, con l'azienda e con i sindacati, di poter fare di Terni uno dei pilastri del piano strategico nazionale della siderurgia italiana": così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Campello sul Clitunno, ha risposto in merito all'Ast. "L'impianto siderurgico di Terni - ha aggiunto - è uno dei più importanti e significativi nello sviluppo strategico del nostro Paese, noi siamo impegnati a realizzare l'accordo di programma che dovrà basarsi anche su un approvvigionamento energetico compatibile con la sostenibilità di questo impianto".

Il ministro ha anche ricordato di avere "già detto alle associazioni che la mia intenzione è presentare un documento di politica industriale in Europa, un non-paper, per rivedere le regole del Cbam che oggi già sappiamo non essere attuabili se vogliamo mantenere una siderurgia competitiva in Europa a fronte della concorrenza sleale di altri continenti".



