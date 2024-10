Salvini, il voto di novembre è per i prossimi 50 anni

"Cinque anni fa abbiamo fatto quello che era un miracolo ma il voto del 17 e 18 novembre non è il voto per i prossimi cinque anni, ma è il voto per i prossimi 50 anni. È il voto tra chi vuole andare avanti e chi vuole tornare indietro". Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, collegandosi in diretta alla presentazione della lista dei candidati del suo partito alle prossime regionali in Umbria.

"Io conto che voi facciate sapere a tutti i 92 comuni della splendida terra umbra che il 17 e 18 novembre si fa la storia", ha detto Salvini rivolgendosi ai candidati e annunciando la sua presenza in Umbria martedì e mercoledì della prossima settimana.

"Lascio nelle vostre mani i cuori prima ancora delle teste degli umbri. Sono sicuro che vinceremo - ha aggiunto - e vinceremo bene".



