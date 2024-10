Intesa Polo universitario Terni-Scuola della magistratura

E' stata sottoscritta venerdì mattina, presso il Polo scientifico-didattico dell'università di Perugia, a Terni, la convenzione fra lo stesso Polo, per conto del Centro di ricerca per gli studi giuridici sui diritti dei consumatori diretto dal professor Lorenzo Mezzasoma, e la Scuola superiore della magistratura.

L'intesa è stata siglata dal direttore del Polo universitario di Terni, Stefano Brancorsini, e da Francesco Angelini, magistrato in servizio presso il tribunale di Terni, in rappresentanza della Scuola superiore della magistratura.

L'accordo individua una serie di attività di formazione, studi, organizzazione di seminari e conferenze nonché ricerche nell'ambito del diritto dei consumatori, in favore dei magistrati giudicanti in sede civile del distretto.

"La convenzione - ha detto il professor Brancorsini - dimostra che l'università è impegnata a Terni anche nell'alta formazione e in tutta una serie di attività che danno lustro al Polo, sempre più punto di riferimento". "La formazione deve essere sempre la stella polare di ogni magistrato - ha detto Francesco Angelini - e anche per questo l'intesa siglata è per noi di grande importanza. Non solo in termini di aggiornamento, ma anche di riflessioni sull'attività di interpretazione e applicazione delle norme".

"Terni e il dipartimento di economia - ha affermato il professor Lorenzo Mezzasoma - sono proiettati ancora di più nell'alta formazione, in questo caso in nome della tutela del contraente debole e dei consumatori. Si tratta di un momento importante che caratterizza ancora di più il Polo universitario ternano".



