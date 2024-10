Ascani, fermare l'emorragia di giovani dall'Umbria

"Oltre 10mila giovani negli ultimi dieci anni sono andati via dall'Umbria, il 25% dei quali laureati. Un'emorragia costante di persone, con i loro talenti, le loro competenze, che rende il nostro territorio più povero.

Non è un caso che Stefania Proietti abbia definito le nuove generazioni centro nevralgico del suo programma elettorale": lo afferma Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Occorre rinsaldare la fiducia dei giovani nei confronti dell'Umbria - sottolinea Ascani in una sua nota - costruendo le 'infrastrutture sociali' che li mettano in condizioni di non doversi allontanare da casa per mancanza di opportunità. E questo vuol dire scuola e sanità pubblica efficienti, lavoro dignitoso, sicuro e ben retribuito, welfare e sostegno per chi immagina per sé una famiglia e dei figli da far crescere in questa regione. E ha ragione Stefania quando dice che questa è una sfida che non si può vincere da soli: bisogna saldare un'alleanza tra Regione, comuni, scuole, università, imprese, terzo settore. E dedicare a questo impegno tutte le energie a disposizione perché è da questo che dipende il futuro dell'Umbria. Abbiamo la possibilità di voltare pagina e di imprimere il cambiamento necessario".



