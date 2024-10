Marchetti, con Vannacci a Perugia per parlare di sicurezza

"Domenica 27 ottobre alle 11.00 saremo all'Hotel Giò di Perugia insieme al Generale ed Europarlamentare della Lega Roberto Vannacci per parlare di sicurezza. I recenti fatti di cronaca testimoniano come Perugia abbia reali problemi di sicurezza e sia in balia di baby gang armate, rapinatori e spacciatori. Un ritorno al passato che purtroppo avevamo previsto. L'azione determinante della Lega al governo della città l'aveva resa sicura e ora non resteremo in silenzio a guardare mentre una sinistra incapace di tutelare la sicurezza di donne, bambini e ragazzi fa sprofondare Perugia nel baratro della criminalità, vanificando tutto il lavoro che abbiamo fatto negli scorsi cinque anni. Insieme al Generale Vannacci affronteremo il problema della sicurezza a Perugia, ma parleremo anche di Umbria e di tanto altro".

Così in una nota il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.



