Sabato al Lyrick ProSceniUm, Festival della canzone d'autore

È in programma sabato 26 ottobre alle 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi, "ProSceniUm, Festival della canzone d'autore Città di Assisi", quest'anno "Memorial Cristian Parisi", concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale. La conduzione è affidata a Rudy Zerbi e Loredana Torresi. Nove le canzoni finaliste della sesta edizione: "Piove" di Alessandro Di Lascia di Foggia; "Quadri d'autore" di De.stradis, ovvero Vincenzo Destradis, di Bologna; "Barca" di Malpelo, ovvero Federico Melzi, di Torino; "Rami" di Marco Guazzone di Milano; "Fame" di Masalaeforesta, alias Giuseppe Masala e Miriam Foresta, di Reggio Emilia; "Occhi stanchi" di Montegro, ovvero Daniele Paolucci, di Roma; "Le vite degli altri" del duo Nicola Marotta di Milano e Marsali, ovvero Rebecca Pecoriello di Montesilvano; "L'equilibrista" di Olivia xx, alias Arianna Silveri, di Civita Castellana; "Maniche" di Stella, alias Stella Merano, di Fossato di Vico (Perugia).

Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'orchestra ritmo-sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci e composta da 34 elementi. Tra un'esibizione e l'altra anche quest'anno saliranno sul palco del Lyrick alcuni ospiti tra cui Glennis Grace, che ha rappresentato i Paesi Bassi nell'edizione svolta in Ucraina dell'Eurovision Song Contest, Fabrizio Moro e Simona Bencini, voce dei "Dirotta su Cuba". Quest'anno a ricoprire il ruolo di presidente della giuria sarà Marino Bartoletti, mentre per il secondo anno consecutivo ci sarà anche Claudio Cecchetto. Ad affiancarli Manuel Saraca (speaker di Radio Subasio, radio ufficiale del Festival), Alessandro Bracci (ex direttore della sede interregionale della Siae di Roma), il compositore e paroliere Beppe Dati, il produttore e autore Emilio Munda, il cantautore e compositore Piero Romitelli e il tenore frate Alessandro Brustenghi.

Anche quest'anno sarà assegnato il "Premio Canticum", che andrà al progetto "Baskin" dell'associazione sportiva dilettantistica Virtus Bastia: uno sport che trae origine dal basket e viene giocato assieme da persone disabili e da normodotati.

Sei sono i premi che saranno assegnati: vincitore assoluto, contributo assegnato da Nuovo Imaie a sostegno dell'attività di promozione di spettacolo dal vivo per l'organizzazione di un tour dell'artista vincitore; premio della critica "Siae"; premio migliore testo "Stefano D'Orazio"; premio migliore musica; premio canzone più radiofonica "Radio Subasio"; premio giuria popolare "Centro Commerciale Collestrada", consegnato durante il Dopo Festival, in programma domenica 27 ottobre alle ore 17.00 presso il Centro Commerciale Collestrada.

Sostenibilità sarà la parola chiave della sesta edizione con una serie di iniziative green messe in atto da ProSceniUm.





