Regionali, a 'Nero su Bianco' ospite Donatella Tesei

"Elezioni regionali: L'Umbria di domani secondo Donatella Tesei" è il titolo della trasmissione "Nero Su Bianco", il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi mercoledì 23 ottobre alle ore 20.45 sul Umbria+ canale 15 del digitale terrestre.

E' ormai avviata la campagna elettorale per le regionali 2024. C'è una candidatura in più rispetto a cinque anni fa, nove invece di otto, per 457 aspiranti consiglieri regionali. L'unica presente allora e oggi è Donatella Tesei, presidente uscente del centrodestra e sostenuta dalla stessa coalizione, che sarà ospite in studio del talk show. Con la governatrice uscente inizia il ciclo della trasmissioni dedicate alle elezioni regionali.



