Partito nuovo contingente Prociv dall'Umbria per Emilia Romagna

È partito il 23 mattina alle 5,30 in direzione dell'Emilia-Romagna il secondo contingente di volontari umbri della Protezione civile, composto da circa 30 uomini, per portare soccorso nelle zone alluvionate nel Bolognese.

Il contingente rimarrà a Farneto di San Lazzaro in Savena fino a sabato con il compito di contribuire allo sgombero degli immobili alluvionati e ad un primo ripristino della situazione La colonna mobile, guidata dai funzionari del centro regionale di Foligno, ha fin dalle prime ore del mattino iniziato a prestare i primi aiuti alla popolazione locale "riscontrandone la gratitudine - riferisce una nota della Regione - e avendo riconoscimenti dell'attività prestata da parte delle istituzioni preposte al coordinamento delle operazioni".



