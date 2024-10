Lollobrigida, in Umbria deve essere premiato il buon governo

"In Umbria deve essere premiato il buon governo e riteniamo che la regione abbia assunto una centralità particolare in questi anni, abbia posto fine ad un periodo nel quale la politica, forse abituata per una parte a vincere le elezioni senza faticare, aveva perso il rapporto i cittadini. In questi cinque anni la giunta di centrodestra è stata sempre presente, vicina, e la percezione che abbiamo dal mondo delle categorie è che questo lavoro viene apprezzato": ad affermarlo è stato il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida che è intervenuto alla Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia all'iniziativa 'Coltivare il futuro, incontro con il mondo agricolo e della cultura rurale'.

"L'Umbria è centrale nella produzione di qualità - ha detto Lollobrigida - e per il governo Meloni questo comparto è centrale e la situazione sta oggettivamente migliorando. In Europa ancora troppe regole imposte ai nostri produttori hanno diminuito il valore dei prodotti italiani e questo deve cambiare".



