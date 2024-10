Cesa, tornare a difendere valori dietro allo scudo crociato

"Per l'Udc è essenziale tornare a difendere i valori che sono dietro allo scudo crociato e a testa alta, non solo in Umbria ma in tutta Italia ed Europa": lo ha detto il segretario nazionale Lorenzo Cesa intervenuto a Perugia alla presentazione della lista per le prossime elezioni regionali dell'Umbria a sostegno della candidata del centrodestra Donatella Tesei. "Apprezziamo molto la presidente uscente per aver difeso quei valori e soprattutto per il lavoro che ha svolto a sostegno di famiglie e oratori, temi a noi cari, per aiutare così anche i giovani sempre più disorientati" ha commentato.

Per Cesa, inoltre, la presidente Tesei "è un eroe" perché "è riuscita a portare in cascina cinque miliardi di euro da spendere nei prossimi anni", ed è apprezzata anche per la "sua capacità di stare vicino alla gente a partire da temi come salute e ammodernamento della regione". "Abbiamo così ricomposto - ha sottolineato - l'area democratico cristiana della regione per sostenere una donna straordinaria che ha già fatto bene in questi cinque anni da presidente di Regione".

Anche per il commissario regionale Udc Umbria, Ermanno Ventura, con questa operazione "è stata ridata una casa a cattolici e moderati". "Non era scontato riuscire a presentare una lista e con i nostri candidati, visto che il partito ha ripreso in Umbria la sua attività da poco" ha spiegato. "Un entusiasmo così non me lo aspettavo - ha proseguito - segno che c'è bisogno di un partito come il nostro".

Presentando i candidati nella lista dell'Udc, Ventura ha parlato di un mix di persone "con esperienza" e di giovani "con entusiasmo". Tra loro, 10 uomini e nove donne, non c'è alcun amministratore in carica.

E sulla candidata del centrodestra alla presidenza della Regione anche Ventura ha ribadito che "merita di essere confermata perché sono stati 5 anni fantastici, pur se in mezzo a tempeste incredibili".

"Questi apprezzamenti fanno piacere perché vanno a riconoscere un importante lavoro svolto, partendo da valori che ci accomunano" ha infine commentato Tesei.



