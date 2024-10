Premio Digitadino per il Comune di Gualdo Tadino

Con l'innovativo progetto "Digitadino" il Comune di Gualdo Tadino si è aggiudicato, a Padova, il prestigioso premio City vision buone pratiche - Premio Speciale Open Fiber per il miglior progetto di digitalizzazione di un borgo italiano. A ritirare il riconoscimento che bissa quello ottenuto lo scorso anno (progetto Stand Up Gualdo Tadino, legato alla mobilità sostenibile e all'accessibilità nei luoghi montani), il sindaco Massimiliano Presciutti.

Presciutti - si legge in una nota del Comune - ha ricordato dal palco come questo nuovo premio ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino "certifichi l'ottimo operato dell'Amministrazione comunale, presa d'esempio a livello nazionale in diversi ambiti e, sempre attenta a sviluppare nuovi progetti e soluzioni innovative ed al passo con i tempi sui temi della sostenibilità, della transizione digitale, dell'e-government, della transizione ecologica".

Nello specifico il premio City Vision Buone Pratiche è stato assegnato dalla giuria al progetto "Digitadino" con la motivazione che "questo innovativo alter ego digitale del Comune ha rivoluzionato l'accesso ai servizi municipali rendendoli più veloci, efficienti ed efficaci. Grazie a Digitadino, i residenti e le imprese del territorio possono usufruire di servizi semplificati e immediati, con un impatto positivo sulla qualità della vita e sulle attività economiche locali".



