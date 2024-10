Tesei, AI grande opportunità ma uso dati è tema dei temi

L'intelligenza artificiale "è una grande opportunità per migliorare anche tante strategie come sistema Paese" ma "il tema dei temi è il governo dei dati" secondo la presidente umbra Donatella Tesei intervenuta al terzo festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Bari.

"Noi ci siamo portati avanti perché stiamo utilizzando i fondi della nuova programmazione e abbiamo presentato alla nostra comunità imprenditoriale dei bandi ad hoc anche con sostegni economici per le imprese per dotarsi di sistemi di intelligenza artificiale che in quel mondo sono molto utili a governare i processi. Questo è un dato di fatto che non dobbiamo assolutamente pensare di poter fermare" ha detto tra l'altro la governatrice. "Accanto a questo - ha aggiunto - c'è però un tema di formazione e anche lì stiamo investendo per permettere alle nostre imprese di dotarsi di personale e di persone formate nel governo di questi processi. Un tema che riguarda non solo personale qualificato tra i dipendenti ma abbiamo messo a disposizione risorse perché possano formarsi anche gli imprenditori. Questo è fondamentale. La maggior parte delle nostre imprese sono piccole o medio piccole e quindi c'è da investire sulla governance. Bisogna acquisire conoscenze".

Tesei ha comunque rilevato che "c'è una certa resistenza specie nella pubblica amministrazione". "Su questo dobbiamo molto lavorare - ha proseguito - perché si riesca a comprendere che questi sono processi e progressi che non possiamo fermare ma governare e trarne tutte le opportunità. Così come credo che abbiamo una grande responsabilità, e dobbiamo aprire una riflessione, sulla governance dei dati. Tutto nasce dai dati che vengono utilizzati". Per la presidente umbra "ci sono poi altre questioni come l'applicazione all'ambito sanitario quando arriverà a regime".

"Quello che dobbiamo guardare con tanta attenzione e dobbiamo essere tutti dalla stessa parte è il governo dei dati perché da lì nasce tutto e poi si possono orientare non solo le singole applicazioni, nel mondo dell'industria, della pubblica amministrazione e della sanità, ma si possono determinare anche sconvolgimenti importanti per l'equilibrio geopolitico. Quindi lì dobbiamo andare a intervenire e farlo con cognizione di causa e con grande responsabilità" ha concluso Tesei.



