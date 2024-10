Tesei, far correre Umbria per darle posto tra più sviluppate

"Noi questa regione dobbiamo farla correre per darle un posto tra le più sviluppate in Italia": lo ha affermato la presidente umbra, Donatella Tesei, durante la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre in Umbria.

"La nostra regione - ha aggiunto - era fanalino di coda perché ha subito un isolamento infrastrutturale per 30 anni. Non possiamo pensare di tornare indietro dopo il grande lavoro fatto questi anni anche con Fratelli d'Italia". Per Tesei, inoltre, oggi "abbiamo una combinazione straordinaria con il governo nazionale che rappresenta i nostri stessi valori". "Si stanno mettendo soldi su famiglia e natalità come abbiamo fatto noi in questa regione" ha concluso.



