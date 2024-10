Sindaco Gualdo Tadino chiede Tavolo urgente per Saxa Gres

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha scritto al ministero delle Imprese e all'assessorato allo Sviluppo economico della Regione Umbria per "chiedere la convocazione in via d'urgenza" del tavolo sulla vertenza Saxa Gres. "La situazione di stallo ed il silenzio assordante su questa vicenda, non solo ci preoccupa fortemente, ma rappresenta l'ennesimo inspiegabile rinvio sulla pelle dei lavoratori e del territorio" sottolinea nella lettera.

"Come già ribadito in sede ministeriale - afferma Presciutti -, occorre in tempi rapidi fare chiarezza sul futuro del Gruppo e dei suoi stabilimenti, stante anche l'approssimarsi della scadenza degli ammortizzatori sociali. La nostra città, i lavoratori (circa 100 solo a Gualdo Tadino, che arrivano a 300 nell'intero gruppo) e tutto il territorio meritano ed esigono rispetto e chiarezza e non sono più disposti a sopportare ulteriori rinvii. In questo contesto, sono a chiedere la convocazione in via d'urgenza del tavolo Ministeriale, al fine di verificare in maniera puntuale e concreta se sussistono ancora possibilità di rilanciare il gruppo Saxa attraverso un piano industriale degno di tale nome o, qualora tutto ciò fosse non percorribile, di poter aprire insieme al Ministero nuove strade in grado di poter garantire la ripresa dell'attività produttiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA