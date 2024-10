Restaurato portone del complesso monumentale di San Pietro

È stato restaurato il portone in legno, d'epoca seicentesca, collocato all'ingresso principale del complesso monumentale di San Pietro, in Perugia, dove ha sede il Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.

L'intervento è stato curato dalla Ripartizione Tecnica dell'Ateneo perugino e realizzato dall'impresa restauratrice Mastro Pompei, laboratorio artigiano di Gubbio specializzato in questo tipo di lavoro, eseguito nel rispetto delle norme di tutela architettonica, sotto l'egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. L'Università spiega in un comunicato che il portone è stato smontato e i lavori di restauro sono stati eseguiti nel laboratorio dell'impresa che ha impiegato sei mesi per le operazioni.





