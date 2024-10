Ferdinandi, orgoglio per il premio a Carlo Pagnotta

"È con immenso orgoglio che ho appreso in queste ore che Carlo Pagnotta, un autentico monumento vivente della nostra città e faro della cultura jazzistica italiana, è stato insignito del prestigioso DownBeat Lifetime Achievement Award": lo scrive su Facebook la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. "Carlo, fondatore, patron e ancora oggi direttore artistico di Umbria jazz, ha dedicato la sua vita a promuovere e celebrare il jazz, portando artisti di fama internazionale nella nostra amata regione e contribuendo a far crescere la passione per questa straordinaria forma d'arte. La sua visione e il suo impegno hanno reso Perugia un punto di riferimento per gli amanti della musica in tutto il mondo" aggiunge.

"Questo riconoscimento è non solo un tributo alla sua carriera eccezionale - sostiene Ferdinandi -, ma anche un segno del rispetto e dell'ammirazione che ha guadagnato nel corso degli anni. Carlo, grazie per il tuo straordinario contributo alla musica e per aver illuminato le nostre vite con il tuo genio artistico e musicale. Continuiamo a sostenere e celebrare la cultura, la musica e l'arte che rendono la nostra Perugia così speciale. Congratulazioni, grande Carlo".



