A Terni l'evento motoristico 'Supercarslot'

E' stata presentata nella sala del Consiglio provinciale di Terni la quarta edizione di "Supercarslot", l'evento motoristico, organizzato dall'associazione "Autodepocaeventi" che si svolgerà anche quest'anno a Terni il 19 e 20 ottobre.

L'iniziativa che ormai da tre anni segna l'autunno per protagonisti e appassionati di auto storiche e supercar gira intorno a "Umbria parade", il percorso rievocativo della salita "Cesi scalo-Cesi" su strada chiusa al traffico, presentato in occasione del prologo di marzo.

A presentare il programma e le novità - riferisce una nota della Provincia - c'erano Maurizio Speziali, past president dell'Automotoclub storico italiano, Pier Giorgio Castelli, titolare della collezione "Castelli", struttura del circuito nazionale museale Asi e Gianluca Nasi, accolti dalla presidente della Provincia che ha ringraziato gli organizzatori per questa iniziativa che contribuisce a promuovere il territorio dal punto di vista turistico.

La manifestazione prevede l'accoglienza dei partecipanti provenienti da più lontano fin dal pomeriggio di venerdì 18.

L'evento prenderà il via da piazza Buozzi dove, fin dalle ore 8.00 di sabato 19, sarà possibile perfezionare le iscrizioni ed esporre le auto in area dedicata. Colazione per i partecipanti offerta dal "Bon Ton". Quindi sosta espositiva fino alle 9.45 per poi partire in direzione Cesi per "Umbria parade", sfilata dinamica lungo la SP 22 Carsulana. Al termine degli "slot" su strada chiusa al traffico i partecipanti raggiungeranno San Gemini per esporre le auto nel centro storico, visitare la pinacoteca e scoprire gli altri segreti del Grand Hotel San Gemini da poco ristrutturato grazie alla sensibilità della famiglia Tacconi.

Pranzo in Hotel e partenza in direzione Terni ma attraverso la strada regionale n.418, passando per Acquasparta e Spoleto.

Da Spoleto si raggiungerà Terni alternando tratti della Ss 3 Flaminia attuale a quelli dell'antico percorso consolare, così offrendo opportunità di guida inedite ai partecipanti. Terni verrà nuovamente raggiunta attorno alle ore 17.00 per l'esposizione in Piazza San Francesco e la contestuale sfilata in via Fratini per l'esame della giuria. Al termine cena presso "Rendez Vous", mentre l'esposizione continuerà fino a tarda sera.

Domenica 20 ottobre, esposizione e partenza da piazza Buozzi analogamente alla giornata di sabato. Dopo un percorso cittadino i partecipanti raggiungeranno un birrificio locale per una degustazione e dove scopriranno i segreti della produzione della birra. Quindi partenza per la Cascata delle Marmore da dove la carovana si muoverà attorno alle ore 13.00 percorrendo la Valnerina fino a Ferentillo per il pranzo finale, riconoscimenti e premiazioni. Al termine, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, visita alla Collezione Castelli di Stroncone, struttura inserita nel circuito museale dell'Auto Moto Club Storico Nazionale.

Ammesse le auto di rilevanza storica e collezionistica e d'epoca ma anche le più recenti supercar e quelle in genere, purché capaci di emozionare, anche da gara.

Il vero inedito di questa edizione è la presenza, non solo a livello espositivo ma per tutto il percorso lungo le strade umbre di un esemplare unico. Si tratta della Lancia Fulvia HF 1.4 Prototipo con cui Sandro Munari, campione italiano rally nel 1967 e 1969 e campione mondiale rally nel 1977, si è aggiudicato il Tour de Corse del 1967, in livrea e targa (TO 953013) originali. A condurla per "Supercarslot" Alberto Bergamaschi, ospite dell'evento, giornalista già a capo delle relazione pubbliche della Continental ma soprattutto pilota protagonista in ogni scenario agonistico dal rally alla formula a ruote scoperte. Nel complesso è prevista la partecipazione di circa 30 auto selezionate tra classiche (produzione fino al 1993), youngtimer (produzione dal 1994 al 2003) e supercar ( di produzione anche attuale).



