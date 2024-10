Locatelli, dal G7 Inclusione e disabilità 'svolta epocale'

Il G7 Inclusione e disabilità che si è svolto in Umbria ha "portato avanti una vera svolta epocale, il passaggio dal mero assistenzialismo alla valorizzazione delle persone". Lo ha sottolineato la ministra Alessandra Locatelli nella conferenza stampa finale del vertice.

"Siamo convinti che questo reciproco scambio sia importante per rafforzare le politiche all'interno dei vari Paesi" ha detto.

Locatelli ha ricordato la firma della Carta di Solfagnano che domani sarà consegnata al Papa. Ha quindi richiamato una frase del ministro degli Stati Uniti secondo la quale "con questa ministeriale ci hanno preso sul serio". "Lo condivido - ha sottolineato -, bisogna arrivare a fare grandi cose per attirare l'attenzione e porre luce sul tema della disabilità e dell'inclusione. Impegno che stiamo portando avanti non solo noi ma, convintamente, insieme alle persone con disabilità, alle famiglie e alle associazioni".

La ministra si è detta "soddisfatta per i lavori che si sono svolti con relatori esperti di tutto il mondo che hanno approfondito le priorità e anche condiviso temi con occhio critico, qualche volta, ma molto molto costruttivo". "Nella costruzione della Carta - ha proseguito - abbiamo specificato che abbiamo considerato otto priorità che al loro interno considerano altri aspetti della vita quotidiana e non si esauriscono lì. Vogliamo mettere un punto dal quale non tornare indietro. Ringrazio per prossima Presidenza G7 il Canada che avrà il compito di portare avanti in maniera convinta questi temi ma anche il Sud Africa che si impegnerà per portare l'attenzione con un forum specifico ministeriale del G20".

"Ci attendono molte sfide per migliorare la vita delle persone con disabilità nei nostri Paesi - ha detto Locatelli - ma credo che oggi abbiamo guadagnato molte energie da questi giorni e ci siamo scambiati non solo impegno ma la voglia di continuare come squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA