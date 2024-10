'Città in scena', confronto all'Ance su rigenerazione urbana

Andare oltre la ricostruzione, recuperando edifici che vengono restituiti alla comunità con nuove funzioni sociali, educative, culturali, e ridisegnando lo spazio pubblico, per ridare nuova vita ai paesi tipici di questi territori. Sono le caratteristiche principali dei progetti di rigenerazione urbana presentati oggi a L'Aquila, nel corso della tappa speciale di 'Città in scena', organizzata da Ance, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma.

Piccoli e medi interventi nelle aree delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, tra cui: la riqualificazione di Piazza Duomo, del palazzo dell'emiciclo, dell'ex ospedale San Salvatore e delle mura urbiche all'Aquila; la rigenerazione di spazi pubblici a Navelli (L'Aquila) e Spoleto (Perugia); la ricostruzione del Municipio di Cortino e il recupero funzionale del teatro romano del capoluogo Teramo; il recupero dell'area dell'ex depuratore di Amatrice e la riqualificazione dell'ex mattatoio del capoluogo Rieti; il restauro e la riqualificazione dell'ex monastero Corpus Domini a Macerata.

All'incontro sono intervenuti il presidente di Ance L'Aquila Gianni Frattale, il presidente di Ance Abruzzo, Enrico Ricci, la presidente nazionale di Ance, Federica Brancaccio e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha tirato in ballo la problematica del Progetto Case.

"Un insediamento essenziale per fornire risposta all'emergenza abitativa nell'immediato - ha sottolineato - ma che avrebbe rappresentato un grande fardello anche dal punto di vista finanziario: anche per questo, ma non solo, abbiamo deciso di riconvertire parte di esso per ospitare il Centro nazionale del Servizio civile universale e il Centro di formazione territoriale dei Vigili del fuoco".

Hanno partecipato anche i presidenti delle Regioni Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, la sindaca della città di Petrinja in Croazia. Presente anche il Commissario sisma 2016 Guido Castelli. "La collaborazione che da quasi due anni la Struttura commissariale ha con Ance - ha detto - si arricchisce di un nuovo, importante, capitolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA