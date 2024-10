Il M5s presenta la lista per le regionali in Umbria

Il Movimento 5 Stelle ha presentato nella biblioteca di San Matteo degli Armeni, a Perugia, la lista dei candidati al Consiglio regionale dell'Umbria a sostegno della candidata presidente della Regione Stefania Proietti.

"Una lista fatta da persone che rappresentano tutti i territori della regione", ha sottolineato il consigliere del M5s Thomas De Luca, che ha presentato i candidati insieme alla deputata Emma Pavanelli. Sono dieci uomini e dieci donne i componenti della lista, con capolista Luca Simonetti. "Una lista fatta mettendo al centro i gruppi territoriali e i territori", ha aggiunto De Luca, che si è detto "orgoglioso di questo percorso fatto" e sicuro che "possiamo dare all'Umbria quel che merita, sapendo mettere ogni volta al centro l'interesse pubblico".

Pavanelli, nel suo intervento, ha aggiunto che quella presentata è "una lista molto forte che rappresenta in pieno il movimento, i territori e i cittadini, di sicuro la prima con metà uomini e metà donne e questo ci deve rendere orgogliosi".

Pavanelli ha poi aggiunto che "ci attende un lungo percorso a sostegno di Proietti, che ha le carte per diventare presidente".

La deputata del M5s, entrando nel merito delle politiche regionali, ha parlato in particolare di autonomia differenziata.

"L'Umbria è una regione che per tanti motivi dipende da chi sta intorno ed è fondamentale portare avanti politiche che includono anche chi ci sta intorno". Il M5s "chiederà a Tesei che vuole fare con l'autonomia differenziata, perché per l'Umbria significa essere isolati dal resto del Paese e non avere fondi per le necessità, infrastrutture, scuola e sanità, con un rischio desertificazione. Noi vogliamo proporre politiche innovative e differenti, la nostra lista rappresenta qualcosa di diverso".

I componenti della lista sono Luca Simonetti, Valentina Pococacio, Mauro Salciarini, Emanuela Arcaleni, Andrea Mancinelli, Loredana Smacchi, Samuele Bonanni, Chiara Fioroni, Matteo Severini, Paola Cianchelli, Marco Monzi, Raffaella Brunozzi, Giuliano Granocchia, Anna Mastrobuono, Giampaolo Conti detto "Papo", Antonella Meniconi, Gian Pietro Stramaccia, Stefania Isabella Pesavento, Massimo Bertone, Angelica Petrelli.





