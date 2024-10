Custode Assisi, San Francesco ispira gesti di accoglienza

In apertura dell'evento inaugurale del G7 Inclusione e Disabilità, che si svolge nella suggestiva cornice della piazza inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni, custode del Sacro convento ha salutato le delegazioni dei Paesi presenti. In particolare ha sottolineato "l'alto valore simbolico della scelta di questo luogo e di san Francesco come ispiratore di gesti e politiche di accoglienza e fraternità universali". "La comunità francescana che custodisce la tomba di san Francesco - ha detto - vuole pertanto continuare a crescere nella capacità di accogliere tutti. E' proprio di questi giorni è l'installazione di mappe tattili e pannelli braille (in italiano e in inglese) nella Basilica e la pubblicazione di corrispondenti brevi audiodescrizioni (in italiano, inglese, spagnolo e francese) sul canale Youtube @SanFrancescoAssisi, per favorire la fruizione di questo questo tesoro d'arte e di spiritualità" da parte di persone cieche e ipovedenti. A breve sarà completato anche l'ascensore tra la piazza inferiore e quella superiore: anche in questo caso si tratterà di un'altra tappa significativa della strada in vista della realizzazione di una Basilica sempre più accessibile per tutti".



