Auto sfonda parapetto e finisce in strada centro Perugia

Incidente stradale a ridosso del centro di Perugia. In largo Porta Pesa un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il parapetto della strada ed è precipitata nella sottostante via Enrico Dal Pozzo con un volo di diversi metri ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra da corso Cavour.

L'unico occupante del veicolo è stato soccorso da un passante che è riuscito a estrarlo dalla vettura prima dell'arrivo dei soccorsi. Il ferito è stato successivamente affidato alle cure del personale medico del 118. Non risultano altre persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo i rilievi per determinare le dinamiche esatte dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA