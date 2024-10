Tesei inaugura la Mostra mercato del tartufo di Pietralunga

La presidente Donatella Tesei ha inaugurato sabato mattina la Mostra mercato del tartufo e della patata bianca di Pietralunga.

Prima della cerimonia la presidente ha voluto incontrare i cittadini e gli espositori della mostra, intrattenendosi con loro.

"È importante essere qui a contatto con chi tutti i giorni lavora per darci queste eccellenze, il tartufo e la patata bianca di Pietralunga - ha detto - per farle conoscere in Italia e nel mondo e con loro la nostra Umbria".

Accompagnata dal sindaco Francesco Rizzuti, Tesei ha visitato lo storico borgo e la mostra "Truffle/Truffe Il tartufo, una storia di grandi passioni" allestita nell'ex convento di Sant'Agostino con documenti storici dedicati al re della tavola, raccolti da Francesco Allegrucci e pubblicati nel libro omonimo da sua moglie Barbara, dopo la sua morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA