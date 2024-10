Nevi (FI), nasce nuova generazione di amministratori locali

Un momento "per trarre forza ma anche dare forza ai territori": così ha definito la Conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia, in corso a Perugia, il portavoce nazionale degli azzurri Raffaele Nevi. Per Nevi va quindi avanti il progetto di costruire "una classe dirigente liberale per i territori, in modo da farli crescere insieme".

"C'è una nuova classe dirigente e di amministratori che sta nascendo e facciamo bene ad ascoltare e a confrontarci tra di noi per arricchirci e costruire una comunità" ha affermato Nevi per poi aggiungere: "Quando un amministratore ci mette la faccia il consenso cresce sempre".



