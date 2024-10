Umbria pronta ad accogliere la Borsa del turismo culturale

L'Umbria è pronta ad accogliere la 12/a "Borsa del turismo culturale" e l'ottava "Mirabilia mood&drink", appuntamenti di punta del network Mirabilia. Lunedì 14 e martedì 15 ottobreUmbriafiere di Bastia Umbra sarà il fulcro delle iniziative rivolte a buyers internazionali, istituzioni, operatori del turismo, con un ruolo da protagonisti per i rappresentanti delle 21 Camere di commercio di tutta Italia che, insieme a Unioncamere nazionale, costituiscono l'anima di Mirabilia.

La Camera di Commercio dell'Umbria sottolinea in un comunicato che queste manifestazioni promuovono un'offerta turistica di qualità e integrata dei territori caratterizzati dalla presenza di siti Unesco patrimonio mondiale, creando un collegamento tra aree interessanti e diversificate, accomunate da ricchezze turistiche, culturali e artistiche.

"Siamo davvero felici - sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria - che quest'anno gli appuntamenti di punta del Network Mirabilia si tengano in Umbria, perché l'agroalimentare e il turismo culturale sono oggi due asset chiave dello sviluppo della regione e non a caso l'allora Camera di Commercio di Perugia, oggi dell'Umbria, si pose tra i fondatori della Rete Mirabilia.

Quello che mi piace evidenziare è la crescente forza di questa Rete, la sua capacità di generare valore aggiunto culturale, sociale ed economico, confermando che lo sviluppo più sano è quello che cresce dal basso, rendendo protagonisti i territori e rafforzando la loro coesione sociale in uno spirito di apertura, collaborazione e sinergia. Oggi Mirabilia è tra le perle del sistema camerale italiano, confermando la capacità di questo sistema di essere una gamba fondamentale di quel tessuto connettivo intermedio che tiene in piedi l'Italia".



