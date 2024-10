Tesei, bilancio in equilibrio e sostanzialmente sano

"Un Rendiconto con bilancio in equilibrio e sostanzialmente sano, con aspetti di miglioramento rispetto all'esercizio precedente ma che soprattutto ci ha consentito di raggiungere obiettivi qualificanti per l'Umbria": così la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenuta durante l'Udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2023.

Commentando quindi l'analisi e l'attività di verifica sulla gestione finanziaria dell'amministrazione regionale, la governatrice ha affermato che la Giunta ha preso atto della relazione della Corte, "che pone fondamentali elementi per migliorare sempre la questione dell'attività amministrativa e finanziaria dell'ente regionale", ma ha anche sottolineato che "non va persa di vista la situazione generale e particolare, come ha ricordato anche il presidente Colosimo, che abbiamo dovuto affrontare in questi anni difficili dal Covid in poi".

"Nonostante tanti eventi straordinari e un clima generale di squilibrio che abbiamo avuto, il più forte dal dopoguerra, l'amministrazione regionale ha saputo fronteggiare tutto questo rafforzando l'attenzione rispetto agli effetti potenziali sul bilancio regionale" ha affermato Tesei. "Abbiamo raggiunto risultati attesi - ha aggiunto - senza attivare la potenzialità fiscale disponibile che la Regione avrebbe potuto utilizzare mantenendo invece fede alla scelta politica iniziale di lasciare invariata la pressione fiscale, senza gravare su imprese e famiglie".

Per questo motivo, ha ancora evidenziato Tesei, la linea direttrice adottata "è sempre stata di revisione della spesa di bilancio attraendo i fondi della programmazione europea, in complementarietà con quelli regionali, e ottimizzando la loro destinazione verso investimenti strategici".

Oltre allo sforzo fatto dal punto di vista economico, Tesei ha voluto sottolineare anche quello "importante" fatto davanti a "dossier ereditati che avevano potenziali ripercussioni in termini di rischio sul bilancio regionale" come quello del Trasporto Pubblico Locale, dei rapporti con le province, del comparto di Monteluce e delle Comunità montane.

Sul fronte della sanità ha poi dichiarato che "il sistema regionale ha mantenuto una sua sostenibilità fino a trovare un equilibrio a livello consolidato con il bilancio 2023". "Senza dimenticare che come Regione - ha concluso Tesei - siamo dovuti rimanere immobili per due anni e mezzo, con commissari e assunzioni bloccate, affrontando anche il Covid in questa situazione".



