Simona Meloni, da Tesei su sanità disastro senza precedenti

"La Corte dei conti ha certificato ufficialmente, con numeri e norme alla mano, che sulla sanità, la Giunta Tesei, ha continuato a fare, anche nell'ultimo anno, davvero un disastro senza precedenti": a sostenerlo è la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni. "La mancata parifica del bilancio regionale sul capitolo della sanità, dimostra chiaramente che la Giunta Tesei, mentre diminuiva le prestazioni ai cittadini, tagliava i servizi, chiudeva le prenotazioni specialistiche, elargiva altrove milioni di euro distogliendoli dai fondi del servizio sanitario regionale" aggiunge.

"Parliamo di 14 milioni di euro - sostiene Meloni in una nota - che sono andati a finanziare l'Agenzia regionale per l'ambiente. E' allora giunto il momento di chiedere a Donatella Tesei e all'assessore Luca Coletto il perché hanno deciso di togliere ulteriori finanze alla sanità e alla cura dei cittadini, in un momento in cui gli stessi tagliavano servizi, in presenza di in alta mobilità passiva, le Asl venivano chiamate a fare tagli lineari sui farmaci, sulle prescrizioni, sugli investimenti e sul personale, per poi destinarle alle spese di funzionamento di un altro ente regionale. Una domanda a cui la Tesei dovrebbe rispondere dato che si candida a Governare per altri 5 anni la nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA