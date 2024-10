Pg chiede rigetto istanza revisione processo omicidio Balani

Il rigetto dell'istanza di revisione è stato chiesto dal sostituto procuratore generale di Perugia Paolo Barlucchi nel processo in corso davanti alla Corte d'appello di Perugia al commercialista Andrea Rossi, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Vitalina Balani. Il quale ha detto che contro l'imputato c'è il "quadro indiziario più solido mai visto".

"Il vostro compito - ha detto il sostituto pg rivolto ai giudici - è di prendere atto dell'inesistenza della pretesa prova scientifica che rovescerebbe tutto".

Rossi, che si è sempre proclamato innocente. Alla base della richiesta di revisione una nuova perizia medico legale, 18 anni dopo l'omicidio che, secondo la difesa, sposta in avanti di circa otto ore l'orario della morte della donna. Per l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell'imputato, lo spostamento in avanti dell'epoca della morte consente al suo cliente di dimostrare che aveva un alibi.



