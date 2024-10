Mancini, la Lega in prima linea sulle disabilità

"Il Ministero per le disabilità voluto da Matteo Salvini, il G7 in Umbria, le considerevoli risorse stanziate dal governo di centrodestra e dalla Giunta Tesei per il sostegno alle famiglie, il nuovo progetto sperimentale per la vita indipendente che comprende anche la nostra regione e tante altre iniziative che hanno avuto il placet di associazioni nazionali come la Fish e l'Anffas. La Lega è il partito che più di tutti in questi anni si è dimostrato al fianco delle persone con disabilità. Rispediamo al mittente le critiche dell'ammucchiata larga di sinistra che in clima elettorale si diverte a fare sciacallaggio sulle fragilità": il commento è del capogruppo della Lega Umbria, Valerio Mancini.

"Siamo al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie - prosegue Mancini in una nota della Lega - e lo dimostrano i fatti concreti, gli atti prodotti dall'assessore Coletto e i finanziamenti previsti dalla giunta regionale come mai prima d'ora era stato fatto. Paradossale che a muovere le critiche nei nostri confronti sia proprio quella sinistra che in tanti anni non è riuscita a elaborare nulla di concreto. Le persone con disabilità e le loro famiglie necessitano di progetti a lungo termine, sviluppati su proposte sensate e credibili, come quelle previste dal Prina, il Piano regionale sulla non autosufficienza. Oltre 41 milioni di euro stanziati per interventi elaborati sulla base delle normative ministeriali, adottati per superare iniquità e disuguaglianze e tendere una mano a una sempre più vasta platea di persone.

Sempre grazie al lavoro della Lega a tutti i livelli, l'Umbria è stata inserita nella sperimentazione nazionale del progetto di vita personalizzato e partecipato della persona con disabilità e sarà proprio la nostra regione ad ospitare un evento unico nel suo genere, come il G7 sulla disabilità. Ricordo, infine, che è solo grazie a Matteo Salvini se è stato istituito presso il Governo il Ministero per le disabilità a cui nessun altro aveva pensato".

"Rispediamo quindi al mittente le polemiche della sinistra - afferma il consigliere leghista - ribadendo il nostro impegno su tutti i fronti verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Il nostro è un approccio basato sul rispetto delle norme nazionali e volto alla definizione di progetti strutturati a lungo termine, sui quali abbiamo ricevuto i complimenti di associazioni nazionali come Fish e Anffas, che si distingue dall'assistenzialismo della sinistra che per motivi elettorali punta ad accontentare una ridotta platea di persone danneggiandone molte altre. Anche ieri in consiglio regionale abbiamo ribadito il nostro impegno verso le persone fragili, approvando un emendamento, firmato anche dalla collega Manuela Puletti, per incrementare il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio-assistenziali fino a 360 giorni anziché 180. La maggiore intensità assistenziale - conclude Mancini - sarà garantita dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza domiciliare integrata".



