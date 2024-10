Approvato l'emendamento Puletti sulle Residenze servite

E' stato approvato l'emendamento promosso dalla consigliera regionale della Lega Manuela Puletti, che allunga da 180 a 360 i giorni in cui le Residenze servite possono ospitare pazienti diventati, nel corso del soggiorno, non autosufficienti: "Si tratta - ricorda Puletti - di una riforma particolarmente sentita da parte dei responsabili e degli operatori delle strutture socio-assistenziali, ma soprattutto dai familiari delle persone anziane. Una proposta di cui si discute da anni e che solo la Giunta Tesei, con l'assessore Coletto e su mia proposta, è riuscita a portare in fondo".

"Sicuramente - aggiunge l'esponente della Lega in una sua nota - vanno implementati i posti letto delle Residenze protette presenti in Umbria, per rispondere alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie. L'approvazione di questo emendamento - è l'auspicio di Manuela Puletti - sia l'avvio di un percorso ben più ampio sulla regolamentazione delle strutture servite, ormai parte integrante del nostro sistema assistenziale regionale".

"Intanto, con il voto in Aula - sottolinea la nota - è stato fatto un importante passo avanti nella direzione attesa dagli operatori delle Residenze servite e soprattutto da tante famiglie umbre che non avevano un posto adeguato per i loro familiari diventati, per l'insorgere di patologie o comunque per l'avanzamento degli anni, non più autosufficienti".

"I tempi di attesa per l'inserimento di questi anziani divenuti non autosufficienti in una Residenza protetta, caratterizzata da un'assistenza sanitaria continua di carattere infermieristico - chiarisce Puletti - non erano compatibili con i 180 giorni previsti dal regolamento. Con il rischio di far incorrere i responsabili delle strutture in pesanti sanzioni e di costringere gli anziani non autosufficienti a tornare in un contesto familiare che non riesce a prendersene cura adeguatamente per tanti motivi. Ora, grazie alla modifica al regolamento approvata dall'Aula su mia proposta - conclude Puletti - operatori e famiglie avranno a disposizione un tempo maggiore per trovare la sistemazione più adeguata, e rispondente alle normative, per gli anziani non autosufficienti. Un esempio di come, con lungimiranza e coraggio, attraverso il confronto con le persone interessate, la buona politica possa dare concretamente le risposte che il territorio attende".



