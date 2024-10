Prisco, torna in Umbria il Provveditorato della penitenziaria

Entro fine anno sarà ripristinato il Provveditorato di Perugia dell'amministrazione penitenziaria.

Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco.

Sottolineando che "grazie al Governo Meloni, l'Umbria torna centrale nell'amministrazione dei penitenziari regionali".

Prisco, in una nota, ricorda che il Provveditorato torna "dopo anni di battaglie" e lo definisce "fondamentale per la sicurezza e l'efficienza dell'amministrazione delle carceri, anche per una più corretta gestione dei flussi carcerari".

"Negli ultimi sette anni, infatti - aggiunge -, a seguito della soppressione del Provveditorato umbro da parte dell'allora ministro Pd Orlando, i detenuti più scomodi provenienti dalla Toscana, di più difficile gestione, finivano negli istituti di Spoleto, Orvieto, Perugia e Terni, mettendo in seria difficoltà il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria".



