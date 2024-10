Ascani, quale servizio sanitario osanna la Tesei?

"Sei su dieci macchinari per le risonanze magnetiche in Umbria sono vecchi. Obsoleti, da sostituire. Tradotto? Un servizio peggiore per i cittadini. A leggere questi titoli oggi sulla stampa, ci si chiede quale servizio sanitario vada osannando la presidente Tesei di fronte a questi dati": così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata del Pd. "Ma basta continuare a scorrere gli articoli che riprendono le analisi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - aggiunge - per scoprire che la nostra regione nel privato accreditato o puro è quasi un'eccellenza, in termini di modernità e avanzamento tecnologico".

"Non bisognerà aspettare l'attuazione dell'autonomia differenziata per vedere divari e diseguaglianze nel nostro territorio: umbri di serie A che possono usufruire a pagamento di servizi efficienti e gli altri costretti ad arrangiarsi come possono in un settore pubblico falcidiato dai tagli della destra, da manovre senza risorse e da riforme scellerate" sostiene Ascani in una nota. "Le disparità nella sanità ci sono già - prosegue - e le ha costruite questa destra al governo regionale. Dobbiamo fermare questo piano di smantellamento che, come certifica oggi Gimbe, è un'emergenza destinata ad aggravarsi tra definanziamenti del settore nel Psb, una crisi del personale senza precedenti e 4,5 milioni di italiani che rinunciano alle cure per i costi insostenibili. Dobbiamo voltare pagina, affinché i diritti universali, come quello alla salute, siano garantiti a tutti i cittadini",



